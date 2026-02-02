Турпоток направился на Хайнань

Россияне установили исторический рекорд по турпотоку на китайский остров Хайнань. В 2025-м году его посетили более полумиллиона путешественников из России. Что более чем в два раза выше показателей 2024-го, рассказали “Ъ FM” участники туротрасли. Почему Хайнань так популярен? И сколько стоит увидеть китайские тропики? Об этом — Александр Мезенцев.

В прошлом году доля российских путешественников составила треть от всех иностранных гостей острова, следует из данных Ассоциации туроператоров России. Стоимость недельного тура в среднем составляет $1,5 тыс. на человека с перелетом. Но аренда некоторых вилл может доходить до $10 тыс. в сутки. В большинстве отелей включен только завтрак. Поэтому обед и ужин придется искать самостоятельно.

Средний чек в местных ресторанах на семью из трех человек — около 6 тыс. руб. Но цены сильно разнятся в зависимости от района: в элитном Ялонге они значительно выше, чем в более демократичном Дадунхае. Пляжный отдых развит по всему острову, отмечает путешественница Ирина: «Там несколько пляжей. Мы жили в Дадунхае. Там тусовочный курорт: много ресторанов, парков. Море там прекрасное! Единственное, есть некие ограничения: есть загончики, которые отгораживают места для купания, и стоят специально обученные люди, которые свистят, их называют свистуны. В Дадунхае загончики достаточно компактные, потому что китайцы плавают плохо. На соседнем пляже Ялонг Бэй таких ограничений нет. Наш отель граничил с военной базой, фотографировать в эту сторону нельзя».

Помимо пляжного отдыха, на Хайнане развиваются и другие форматы досуга. Например, этнические туры для знакомства с культурой коренных народов острова — Ли и Мяо. Отдельного внимания заслуживает уникальная местная природа, говорит генеральный директор российского туроператора China Tour & Business Travel и президент «Русско-Китайского клуба» Сергей Джан Ша: «Очень гостеприимные люди на острове. Город с огромным количеством надписей на русском языке, с удобными локациями. Но, судя по всему, одного курорта Санья недостаточно для российских туристов, поэтому будет развитие нового направления, куда включены другие локации, позволяющие прикоснуться к нетронутой природе тропических лесов.

Более 10% территории — национальные заповедники, где произрастают эндемические растения, деревья тысячелетней давности. Там же находится уезд Баотин, там можно провести несколько дней, купаясь в термальных источниках и оздоравливаясь. На острове есть два госпиталя традиционной китайской медицины, огромное количество оздоровительных центров. В перечень услуг традиционной китайской медицины входят иглотерапия, массажи, траволечение».

Основной рост турпотока обеспечили прямые авиаперелеты из России на остров. Теперь все зависит от способности отельного бизнеса Хайнаня адаптироваться к увеличивающейся нагрузке, считает вице-президент по вопросам выездного туризма АТОР Артур Мурадян: «Не стоит забывать, что курс рубля к юаню во многом сказывается на цене. Плюс исторически Хайнань был недорогим пляжным направлением: цена пакетного тура на двоих от 80 тыс. руб., средняя по году — 120-140 тыс. руб. за десять дней. Перспективы есть. Неважно, сохранит ли Китай безвизовый режим с Россией или нет, Хайнань — это особая зона, где для россиян и так был безвизовый въезд. Скорее всего, по итогам 2026 года мы увидим цифру 600-650 тыс. российских туристов».

Остров продолжает развивать инфраструктуру. В декабре 2025-го года Хайнань был объявлен крупнейшей в мире беспошлинной зоной. Как отмечают эксперты, это открывает дополнительные возможности не только для туризма, но и для торгово-экономического сотрудничества.

Александр Мезенцев, Ангелина Зотина