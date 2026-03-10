Кубань лидирует по числу ярмарок в РФ

Краснодарский край занимает первое место в России по количеству ярмарок, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в комментарии журналистам. По его словам, с наступлением весны в регионе традиционно активизируется работа сезонных торговых площадок.

Глава региона отметил, что для фермеров ярмарки остаются одним из ключевых каналов сбыта продукции, выращенной на собственных участках. В настоящее время для сельхозпроизводителей доступны около 4 тыс. бесплатных торговых мест на 65 ярмарках выходного дня. На этих площадках жители и гости региона могут приобрести ранние овощи и зелень.

По словам господина Кондратьева, в крае сформировалось несколько форматов ярмарочной торговли, включая фермерские дворики, социальные ряды, ярмарки выходного дня и придорожные площадки. Всего на территории региона действует около 1 тыс. таких объектов, что, как отметил губернатор, обеспечивает Кубани лидерство в стране по этому показателю.

Отдельное направление — придорожная торговля, где функционирует порядка 200 ярмарочных объектов. Кроме того, во второй декаде марта в Краснодаре планируется проведение специализированной весенней кубанской ярмарки.

По итогам 2025 года на ярмарках Краснодарского края было реализовано более 300 тыс. тонн продукции на сумму свыше 237 млрд руб. Доля рыночно-ярмарочной торговли в общем объеме розничного оборота региона составила 7,6%.

Вячеслав Рыжков