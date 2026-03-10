Катар вновь частично открыл воздушное пространство для пассажирских рейсов

Катар частично открыл воздушное пространство на восемь часов для ограниченного числа пассажирских самолетов. Об этом ТАСС сообщил источник в диспетчерской службе района полетной информации «Доха».

Источник агентства уточнил, что до 15:00 мск разрешены отдельные пассажирские рейсы в аэропорты Катара и обратно. По его словам, авиационные власти страны начали применять такой режим с 7 марта. Несколько часов в сутки небо открывают для полетов, остальное время воздушное пространство остается закрытым, транзит через страну не выполняется. 9 марта из Дохи в Москву впервые за девять суток прибыл пассажирский самолет.

Авиасообщение со странами Персидского залива остановили 28 февраля из-за военного конфликта между США, Израилем и Ираном. В ОАЭ тогда находились более 50 тыс. российских туристов, еще несколько тысяч — в соседних странах, включая Катар. Вывоз пассажиров из ОАЭ и Омана начался 2 марта. К 8 марта из государств Ближнего Востока эвакуировали около 45 тыс. человек.

