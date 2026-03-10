Fars: еще одна школа в Иране подверглась атаке

Школа в иранском городе Хомейн, провинция Меркези, подверглась атаке. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

Согласно заявлению местных властей, объект был атакован Израилем. Утверждается, что «ряд жилых домов вокруг школы получил повреждения». Также в публикации Fars указано, что чуть ранее Израиль атаковал в Хомейне студенческий лагерь, магазин и офисное здание.

В первый день военной операции США и Израиля против Ирана был нанесен ракетный удар по школе для девочек в Минабе. Погибли более 170 человек. По данным CBS, американские войска могли ошибочно атаковать объект из-за устаревших разведданных. Официально США не взяли на себя ответственность.