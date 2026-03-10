В Ростове-на-Дону несовершеннолетний водитель питбайка пострадал в ДТП

В Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя питбайка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

Авария случилась в понедельник, 9 марта, в 14:45 на улице Еременко. По предварительной информации, 18-летний водитель Renault Logan при перестроении столкнулся с питбайком, за рулем которого находился 15-летний подросток.

В результате аварии водитель питбайка получил травмы. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Правоохранители отмечают, что использование питбайков на автомобильных дорогах общего пользования запрещено. Такие транспортные средства не регистрируются, не оборудованы необходимыми элементами безопасности и предназначены только для закрытых площадок или специальных трасс.

Константин Соловьев