«РИА Новости»: в двух отраслях в России зарплата превысила 500 тысяч рублей

В декабре 2025 года в России было всего две отрасли, где средняя зарплата превысила 500 тыс. руб. Это негосударственные пенсионные фонды и денежное посредничество, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статистические данные.

Сотрудники негосударственных пенсионных фондов получали 516,6 тыс. руб., а денежные посредники — 515,3 тыс. руб. В топ-10 отраслей с самыми высокими зарплатами попали добыча нефти и газа (450 тыс. руб.), производство носителей информации — кассет и дисков (405 тыс. руб.), деятельность в сфере финансов (388,8 тыс. руб.), в отрасли звукозаписи и издания музыки (367,5 тыс. руб.), в пассажирских воздушных перевозках (367,5 тыс. руб.). Замыкают топ-10 ученые в области общественных и гуманитарных наук (364,9 тыс. руб.)., сотрудники международных организаций (333,7 тыс. руб.) и работники сферы организации конференций и выставок (331,8 тыс. руб.).

В среднем в конце 2025 года россияне зарабатывали 139,7 тыс. руб. Среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы, уточняет агентство.

Как сообщало «РИА Новости», самые высокие средние зарплаты в России получают управляющие фондами — 897 тыс. руб. В прошедшем декабре средняя зарплата превысила 200 тыс. руб. в пяти российских регионах, в том числе в Москве и на Чукотке. Согласно опросу «Работы.ру», 68% россиян ради повышения зарплаты готовы сменить работу.