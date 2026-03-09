«РИА Новости»: самые высокие средние зарплаты в России получают управляющие фондами

В декабре 2025 года средние зарплаты более 100 тыс. руб. получали в 40 российских регионах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные статистики. Самые высокие средние зарплаты были в сфере управления фондами — 897 тыс. руб.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов. Она включает премии и бонусы.

В конце прошлого года россияне в среднем зарабатывали 139,7 тыс. руб. На втором месте по величине зарплат — работники холдинговых компаний (732,2 тыс. руб.), на третьем — сотрудники головных офисов (551,8 тыс. руб.).

По данным агентства, в декабре средняя зарплата превысила 200 тыс. руб. в пяти российских регионах, в том числе в Москве. Как показал опрос «Работа.ру», 68% россиян ради повышения зарплаты готовы сменить работу.