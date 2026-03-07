В пяти регионах России средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей

В декабре средняя зарплата превысила 200 тыс. руб. в пяти российских регионах, хотя годом ранее их было четыре. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные статистики.

Средний заработок у граждан был выше упомянутой суммы в Москве (288,5 тыс. руб.), на Чукотке (281,5 тыс. руб.), в Магаданской области (249,3 тыс. руб.), Ямало-Ненецком АО (216,8 тыс. руб.) и на Камчатке (206,7 тыс. руб.). В позапрошлом году Камчатки в списке не было. В целом за год только на Чукотке средняя зарплата превысила 200 тыс. руб. в месяц, достигнув 214,6 тыс. руб., уточняет агентство.

Согласно опросу «Работа.ру», 68% россиян ради повышения зарплаты готовы сменить работу. Как выяснил Superjob, каждый третий сотрудник в стране готов работать за «серую зарплату». Чаще всего такую готовность выражали респонденты с доходом от 80 тыс. до 150 тыс. руб. в месяц.