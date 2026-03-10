В Краснодаре полностью ликвидировали пожар на складе

Пожар на складе в Краснодаре ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Возгорание произошло утром 9 марта в складском здании магазина торговой сети «Светофор» на улице Российской.

По данным регионального управления МЧС, площадь пожара составила около 2,5 тыс. кв. м. Информация о возгорании первоначально появилась в социальных сетях: очевидцы сообщали, что около 6:00 жителей близлежащих домов разбудил шум, после чего они увидели охваченный огнем магазин.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что огнем охвачено складское помещение. Пожар удалось локализовать к 8:00, а к 9:30 потушить открытое горение. По предварительным данным, пострадавших нет.

В ведомстве уточнили, что дознаватели МЧС проводят проверку для установления причин возгорания. Кроме того, прокуратура Прикубанского округа Краснодара организовала проверку по факту происшествия.

Вячеслав Рыжков