Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

У Трампа есть три кандидата на роль нового главы Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть «три очень хороших кандидата» на роль нового главы Ирана. Называть их имена он не стал — сказал, что сначала американским военным нужно довести дело в исламской республике до конца.

При этом господин Трамп заявил, что сменой власти в стране все же должен заниматься иранский народ. «От них самих будет зависеть, сделают они это или нет. Они говорят об этом годами, так что теперь у них, очевидно, появится возможность»,— сказал господин Трамп в интервью The New York Times.

Будут ли США защищать людей, которые пойдут свергать действующее правительство, господин Трамп не сказал. Он заявил, что для конкретных обещаний «еще слишком рано».

Новости компаний Все