У Трампа есть три кандидата на роль нового главы Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть «три очень хороших кандидата» на роль нового главы Ирана. Называть их имена он не стал — сказал, что сначала американским военным нужно довести дело в исламской республике до конца.

При этом господин Трамп заявил, что сменой власти в стране все же должен заниматься иранский народ. «От них самих будет зависеть, сделают они это или нет. Они говорят об этом годами, так что теперь у них, очевидно, появится возможность»,— сказал господин Трамп в интервью The New York Times.

Будут ли США защищать людей, которые пойдут свергать действующее правительство, господин Трамп не сказал. Он заявил, что для конкретных обещаний «еще слишком рано».