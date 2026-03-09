Трамп заявил о готовности Австралии предоставить убежище футболисткам из Ирана

Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе политическое убежище для футболисток сборной Ирана после Кубка Азии. Американский президент сообщил, что убежище уже одобрили пяти спортсменкам, другие ждут своей очереди.

«Пятеро уже устроены, а остальные на подходе. Некоторые, однако, считают, что должны вернуться, так как беспокоятся о безопасности своих семей, включая угрозы тем членам семьи, если они не вернутся. В любом случае, премьер-министр очень хорошо справляется с этой достаточно деликатной ситуацией»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

До этого американский президент заявил, что власти Австралии «совершают ужасную гуманитарную ошибку», позволяя иранским футболисткам покинуть страну и вернуться на родину, «где их, скорее всего, убьют». Он также выразил готовность принять спортсменок в США, если этого не сделает Австралия.

Перед стартовым матчем Кубка Азии иранская женская сборная отказалась петь национальный гимн. Ведущий государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази назвал их «предательницами военного времени». Перед вторым матчем иранки уже пели гимн, параллельно отдавая честь. По мнению правозащитников, также указавших на различные методы давления на команду, по возвращении в Иран спортсменкам может грозить смертная казнь.

Сборная Ирана проиграла все три матча на групповом этапе с общим счетом 0:9 и теперь должна покинуть турнир. Газета The Guardian в понедельник сообщила, что пять футболисток «сбежали от своих кураторов и находятся под опекой полиции Квинсленда».

