Женская сборная Ирана по футболу отказалась петь национальный гимн на Кубке Азии

Иранская женская сборная по футболу отказалась петь национальный гимн на матче Кубка Азии, сообщил News.com.au. Спортсменки молча слушали гимн перед игрой с Южной Кореей.

Южная Корея обыграла Иран со счетом 3:0 в матче группового этапа. Главный тренер сборной Ирана Марзие Джафари отказалась отвечать на вопросы о военных ударах США и Израиля по республике и о смерти верховного лидера страны Али Хаменеи.

Гимн Ирана был принят и утвержден в 1990 году после прихода к власти аятоллы Хаменеи. Спортсмены из Ирана уже отказывались исполнять гимн своей страны на соревнованиях. В 2022 году игроки футбольной сборной республики отказались петь гимн перед матчем первого тура чемпионата мира по футболу со сборной Англии. Такое решение спортсмены приняли из-за протестов в Иране с требованием смены режима.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. При ударах погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Иранские власти пообещали быстро избрать ему замену. В ответ Исламская Республика атакует Израиль, Саудовскую Аравию, Кувейт, ОАЭ, Бахрейн, Катар и Иорданию, где размещены американские военные объекты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Война с Ираном расширяет географию».