От Центризбиркома до Центробанка

10 марта депутаты Госдумы возвращаются к работе после региональной недели. В первый месяц весны они планируют утвердить свою пятерку членов Центризбиркома и принять новую порцию законопроектов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей. Кроме того, парламентарии намерены позаботиться о расширении прав беженцев и вынужденных переселенцев, а также помочь Верховному суду в совершенствовании работы кассационной инстанции.

На первом весеннем пленарном заседании 11 марта депутаты планируют утвердить новых членов Центризбиркома по думской квоте. Как сообщал “Ъ”, в состав комиссии снова войдут Константин Мазуревский («Единая Россия», ЕР), Евгений Колюшин (КПРФ) и Николай Левичев («Справедливая Россия»). ЛДПР и «Новые люди» впервые делегируют в ЦИК Василину Кулиеву и Алену Булгакову соответственно. Ранее свою пятерку членов комиссии утвердил Совет федерации, а последним свою квоту по традиции заполнит президент.

В тот же день Дума одобрит поправки к постановлению о порядке подачи имущественных деклараций. Этот документ приводится в соответствие с законом 2025 года, отменившим ежегодные декларации для парламентариев и чиновников.

Теперь депутаты должны будут отчитываться о покупке земли или недвижимости, транспорта, ценных бумаг и цифровых финансовых активов лишь в том случае, если сумма сделок превышает общий доход семьи за три последних года.

Как обычно, в календарном плане на месяц значатся очередные инициативы о поддержке участников СВО и членов их семей. Так, на 17 марта запланировано второе чтение законопроекта большой группы депутатов и сенаторов о льготном зачислении в вузы и колледжи вдов и вдовцов участников СВО. Супруги погибших военных «находятся в социально уязвимом положении», отмечается в пояснительной записке, потому властям следует «обеспечить возможность получения образования, переподготовки, а иногда и получения профессии впервые».

Также во втором чтении 11 марта будут рассмотрены поправки правительства о запрете административного выдворения иностранцев, служивших в Вооруженных силах РФ. Эта норма входит в пакет мер, направленных на защиту прав участников СВО, не являющихся россиянами. Ранее президент уже подписал закон об их невыдаче другим государствам для уголовного преследования. В тот же день намечено второе чтение еще одного проекта, касающегося «дружественных» иностранцев,— о предоставлении бесплатной юридической помощи тем из них, кто ходатайствует о получении в РФ статуса беженца или вынужденного переселенца. В пояснительной записке авторы во главе с вице-спикером Петром Толстым (ЕР) среди прочего указывают, что на начало 2025 года временное убежище в РФ получили 9,8 тыс. человек, в то время как статус беженца или вынужденного переселенца — всего чуть более 500.

Из законопроектов внутрироссийской тематики выделяется пакет инициатив, разработанный Верховным судом в целях совершенствования судебной системы и выносимый на второе чтение 24 марта. В случае его принятия решения мировых судей будут проверять не кассационные суды общей юрисдикции, как сейчас, а суды регионов, где они были приняты, при этом предполагается переход от «сплошной» кассации к «выборочной».

В марте ожидается рассмотрение и нескольких важных проектов социальной направленности.

В частности, в плане на месяц значатся инициатива правительства о дополнительном выходном для граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, и межфракционный законопроект группы депутатов о запрете устанавливать при приеме на работу испытательный срок для женщин с детьми в возрасте до трех лет.

Такие гарантии, уверены депутаты, являются «логичным продолжением государственной семейной политики, нацеленной на создание благоприятных условий для воспитания детей и поддержки материнства».

Наконец, в последнюю неделю месяца Дума поработает над экономическими вопросами. 26 марта депутаты заслушают годовой отчет главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. А днем ранее намечено первое чтение законопроекта «Новых людей» о совершенствовании механизма привлечения к административной ответственности за отдельные правонарушения в области предпринимательской деятельности. Поправки к КоАП направлены на закрепление практики составления единого протокола при двух и более однородных административных правонарушениях и на недопущение одновременного привлечения к ответственности юрлица и его должностного лица за одно и то же деяние. Правительство поддержало проект, указав, что его принятие «обеспечит баланс общественных интересов, соблюдение требований правовой определенности и предсказуемости правового регулирования».

