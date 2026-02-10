Кассацию встроят в региональную вертикаль

Госдума 10 февраля приняла в первом чтении пакет законопроектов Верховного суда, направленных на изменение системы пересмотра решений мировых судей. Сторонники реформы пояснили, что она повысит доступность правосудия для граждан. Критиков же инициативы обеспокоила возможность снижения уровня независимости судов.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Заместитель председателя Верховного суда России Владимир Давыдов

Реформа, предполагающая изменение порядка пересмотра вступивших в силу решений мировых судей, была инициирована председателем Верховного суда (ВС) Игорем Красновым. Пакет из трех соответствующих законопроектов был внесен в Думу 29 января. В случае их принятия решения мировых судей будут проверять не кассационные суды общей юрисдикции, как сейчас (их всего 9 на 89 субъектов РФ), а суды тех регионов, где они были приняты. При этом предполагается переход от «сплошной» кассации к «выборочной» (в случае если жалоба не будет рассмотрена, гражданин сможет обратиться в ВС).

Суть поправок депутатам изложил зампред ВС Владимир Давыдов. Он напомнил, что раньше решения мировых судей проверяли президиумы республиканских, краевых и областных судов, но с октября 2019 года заработали самостоятельные кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции.

«В соответствии с действующим законодательством, решения мировых судей, например, Московской области кассируются в Саратове, мировых судей Якутии — во Владивостоке, решения мировых судей Республики Коми пересматриваются в Санкт-Петербурге»,— привел пример зампред ВС и подчеркнул, что большие расстояния ограничивают доступ граждан к кассационному правосудию.

Также господин Давыдов отметил, что дела, подсудные мировым судьям, как правило, несложные: разводы, раздел имущества в пределах исковых сумм до 50 тыс. руб., споры о защите прав потребителей с ценой иска до 100 тыс. руб., уголовные преступления небольшой тяжести и некоторые административные правонарушения. Ради их пересмотра граждане «вынуждены нести значительные транспортные расходы и расходы на проживание» и по этим причинам часто отказываются от своего права на кассацию.

По словам зампреда ВС, передача кассации в компетенцию президиумов региональных судов позволит на 10–12% снизить нагрузку на мировых судей.

Выступая от комитета Думы по госстроительству, Даниил Бессарабов («Единая Россия») признал, что создание в 2019 году кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции как отдельного звена судебной системы позволило «перераспределить нагрузки и повысить независимость инстанций». Но наработанная за шесть лет практика «выявила необходимость внесения изменений в существующий порядок», которую депутат объяснил в том числе логистическими и финансовыми трудностями граждан.

В то же время, напомнил единоросс, в своем отзыве на поправки ВС к Уголовно-процессуальному и Гражданскому процессуальному кодексам, а также к Кодексу административного судопроизводства правительство выразило опасение, что «выборочная» кассация может ограничить право граждан на доступ к правосудию. В итоге кабмин поддержал проекты при условии их доработки с учетом этого замечания, и господин Бессарабов предложил «осмыслить этот момент» при подготовке инициатив ко второму чтению.

Когда пришло время вопросов, депутат Юрий Синельщиков (КПРФ) спросил, предполагаются ли штатные изменения в кассационных судах, раз на них снизится нагрузка. Владимир Давыдов в ответ посетовал на недокомплект: по штату в девяти кассационных судах общей юрисдикции должны работать 890 судей, а по факту их 750.

Алексей Куринный (КПРФ) поднял вопрос независимости судов: «Мы помним те времена, когда апелляционные и кассационные решения замыкались на конкретном субъекте, и бывала такая непробиваемая стена. И появление кассационных судов вдохнуло новую жизнь в судебную систему, повысило доверие».

Депутата Куринного беспокоила возможность формирования «судебных анклавов» на уровне каждого региона. Господин Давыдов это опасение не разделил, напомнив, что все судебные решения могут быть обжалованы в ВС.

Однако внефракционного депутата Евгения Марченко этот аргумент не убедил. Он поддержал коллегу из КПРФ, припомнив случаи, когда судьи заранее согласовывали свое решение с кассационной инстанцией, чтобы та его не отменила.

А Юрий Синельщиков напомнил, что в 2019 году кассационные суды создавались с целью формирования «системы экстерриториального обжалования для объективного рассмотрения дел и нивелирования должностного, служебного и коррупционного влияния на принятие судебных актов». По его убеждению, эта реформа была успешной и повысила доверие граждан к судебной системе, а от голосования по новым инициативам ВС коммунист призвал воздержаться. Обеспечить же доступ к правосудию в условиях больших расстояний, по его мнению, могут более современные способы — например, участие в заседаниях онлайн, что практиковалось в период пандемии коронавируса.

Комментируя выступления представителей КПРФ, Даниил Бессарабов заверил коллег, что речь идет не об отказе от достижений судебной реформы 2019 года, а о «донастройке четких конкретных механизмов», которая продиктована «реальной практикой». После этого за три законопроекта из пакета ВС проголосовали от 357 до 358 депутатов при одном воздержавшемся.

Ксения Веретенникова