Reuters: индийская компания Reliance закупила 6 млн баррелей российской нефти

Индийский энергетический гигант Reliance Industries купил не менее 6 млн баррелей российской нефти с поставкой в марте. Как сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника, компания приобрела несколько партий российской экспортной марки Urals по цене от минус $1 до плюс $1 к котировке Dated Brent.

Reuters отмечает, что индийские нефтеперерабатывающие компании выкупили миллионы баррелей российской нефти с немедленной поставкой, включая партии, которые уже находились в море. Это стало возможны после того, как США предоставили Индии 30-дневное освобождение от санкций для закупки сырья, погруженного на суда по состоянию на 5 марта.

Министр финансов США Скотт Бессент, комментируя это решение администрации, выразил уверенность, что «эта намеренно краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только сделки с нефтью, которая уже находится в море».

Алена Миклашевская