Путин об энергопоставках: не стоит ждать, пока Европа демонстративно «захлопнет дверь»

Россия может перевести поставки энергоресурсов с европейского на другие направления до того, как Евросоюз сам «захлопнет дверь». Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа.

«В этой связи перед правительством уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок, не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь»,— сказал господин Путин.

С 25 апреля страны ЕС планируют ввести дополнительные ограничения на покупку российских углеводородов, в том числе сжиженного природного газа. Полный запрет на поставки СПГ из России блок планирует ввести в 2027 году. Владимир Путин отмечал, что Россия продолжит поставлять газ «надежным контрагентам» — Словакии и Венгрии — при условии, что они продолжат «придерживаться такой же политики, как и сегодня».

Из-за конфликта на Ближнем Востоке и ограничений на судоходство в Ормузском проливе газ в Европе впервые с января 2023 года превысил $750 за 1 тыс. куб. м. 6 марта цена нефти Brent впервые за два года превысила $89 за баррель.