Цена нефти Brent поднялась выше $89 за баррель впервые за два года

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE показала рекордный рост. В 14:52 мск майский фьючерс прибавил 4,3% (к закрытию) — цена барреля достигла $89. Уровень был преодолен впервые с апреля 2024 года.

Рост цен начался после военной операции США и Израиля против Ирана. После удара беспилотника работу приостановил крупнейший нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Ограничения также коснулись движения танкеров через Ормузский пролив — ключевой маршрут экспорта нефти из региона, на который приходится около 15–20% мирового рынка.

