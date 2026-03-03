Цена на газ в Европе поднималась до $790

Цена на газ на европейских биржах впервые с января 2023 года превышала $750 за 1 тыс. куб. из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Сейчас котировки опустились ниже $700.

Около 14:20 мск стоимость фьючерсов на природный газ на хабе TTF в Нидерландах выросла до €65 за 1 МВт·ч, или около $795 за 1 тыс. куб. м. На 16:08 мск показатель снизился до €55,6 за МВт-ч, или около $681 за 1 тыс. куб. м.

2 марта советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ибрахим Джабари заявлял, что Иран будет сжигать все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив — единственный выход для экспорта нефти из стран Персидского залива. Сегодня Fox News со ссылкой на Центральное командование ВС США опровергло информацию о закрытии Ормузского пролива для гражданского судоходства.