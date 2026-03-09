На Кубани 10 марта ожидается потепление до +15°C

На Кубани 10 марта ожидается малооблачная погода без осадков с дневной температурой до 15°C и усилением западного ветра до 11 м/с. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Краснодаре во вторник будет небольшая облачность без дождя. Ночью подует ветер 3-8 м/с, днем западной четверти 6-11 м/с. Ночная температура составит +1...-1°C, днем воздух прогреется до +13...15°C.

По всему краю будет малооблачно и сухо. Ночью и утром местами возможны туман, а также гололедно-изморозевые отложения. Ветер ночью переменных направлений 3-8 м/с, днем усилится до 6-11 м/с западной четверти. На Черноморском побережье также ветер переменных направлений 6-11 м/с.

Ночная температура составит +2...-3°C, местами в юго-восточных районах -2...-7°C, в горах -5...-10°C, на Черноморском побережье 1...6°C. Днем +10...15°C, на Азовском побережье +4...9°C. В горах в дневное время -3...2°C, на Черноморском побережье +7...12°C.

Анна Гречко