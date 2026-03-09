В ЕДДС Краснодара рассказали, где 10 марта отключат свет, воду и газ

В разных районах Краснодара во вторник запланировано проведение масштабных технических работ на сетях газо-, электро- и водоснабжения. Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города, временные ограничения затронут десятки улиц, при этом наиболее длительные отключения ожидаются в газовом секторе — подача ресурса будет приостановлена более чем на сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 09:00 10 марта до 20:00 11 марта из-за профилактических работ без газа останутся жилые дома в северо-восточной и восточной частях города. В список попали улицы Зои Космодемьянской, Танкиста Яксаргина, Сталинградская, а также обширный массив улиц, названных в честь героев-летчиков (Полякова, Матвеева, Красноперова, Мересьева, Рябко, Позднякова, Пащевского) и пионеров-героев (Казея, Котика, Голикова, Чекалина, Портновой).

Ограничения также затронут проезды Командорский (с 1-го по 4-й), Лаперуза (с 1-го по 6-й) и Куликова Поля (с 1-го по 6-й). Подробную информацию горожане могут уточнить в диспетчерской АО «Краснодаргоргаз» по номеру 268-03-04.

Параллельно с 9:00 до 17:00 10 марта пройдут работы на объектах «Электросети Кубани». Свет временно отключат в центральных и западных районах, включая участки улиц Калинина, Каляева, Октябрьской, Северной, Красных Партизан и Российской.

В указанный период ООО «Краснодар Водоканал» предупреждает о снижении давления воды в домах на улицах Октябрьской (д. 179), Калинина (д. 331) и Стасова (дома с 8 по 31). По вопросам электроэнергии работает телефон 255-45-66, по водоснабжению — 220-28-38.

Анна Гречко