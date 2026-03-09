Сочи принял около 1 млн туристов за два месяца 2026 года
За первые два месяца 2026 года курорт Сочи принял около 1 млн туристов при средней загрузке 68%. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Андрей Прошунин.
Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ
По словам мэра, люди приезжают в город за здоровьем, хорошим настроением, комфортом и активным отдыхом в горах и на зимних пляжах. «Сочи — это батарейка, от которой положительными эмоциями и здоровьем заряжаются и наши жители, и наши многочисленные туристы», — отметил он.
Господин Прошунин добавил, что по данным систем бронирования, Сочи сохраняет лидерство в рейтинге предпочтений туристов при планировании весенне-летнего сезона.
«Мы рады видеть всех желающих насладиться нашим гостеприимством», — заключил глава города.
В зимний сезон гостей курорта принимают 635 объектов размещения различных форматов — от гостевых домов до крупных санаторных комплексов. Значительный вклад в привлекательность для туристов вносят курорты горного кластера с 174 км трасс для катания, развитой гастрономической и развлекательной инфраструктурой, а также современной системой подъемников.
В праздничные выходные марта в городе одновременно находятся около 100 тыс. туристов.