В Краснодаре задержали жителя Новокубанска за порчу 12 автомобилей

В Краснодаре задержали 43-летнего жителя Новокубанска, который повредил 12 автомобилей на парковке жилого комплекса в микрорайоне Черемушки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым установили личность мужчины, который испортил машины во дворе. Задержание произошло на улице Бургасской.

Подозреваемый утверждает, что не помнит произошедшего, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. За нахождение в общественном месте в нетрезвом виде, нецензурную брань, провокацию конфликта и агрессивное поведение, а также грубый отказ выполнять требования полицейских в отношении мужчины составили административный протокол.

Нарушителю грозит до 15 суток ареста. По факту порчи автомобилей проводится проверка. В ходе разбирательства определят ущерб, причиненный владельцам транспортных средств,

