Турция разместила на севере Кипра шесть истребителей F-16

Минобороны Турции сообщило, что с 9 марта на севере Кипра размещены шесть истребителей F-16 и системы ПВО. Меры приняты «в свете последних событий в регионе», а также для поэтапного укрепления безопасности самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра.

«При необходимости и в зависимости от развития событий будут приняты дополнительные меры»,— говорится в заявлении министерства, опубликованном в соцсети X.

2 марта Великобритания сообщила об атаке с применением БПЛА на британскую военную базу на Кипре. По версии Кипра, беспилотник мог быть запущен ливанской группировкой «Хезболла». Несколько европейских стран пообещали оказать помощь Кипру. Греция направила на остров четыре истребителя F-16 и два фрегата, Великобритания — два вертолета Wildcat. По данным Sky News, Британия не исключает отправку в регион авианосца <«Принц Уэльский».