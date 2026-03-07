Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Sky News: Британия готовит авианосец «Принц Уэльский» к возможной отправке на Ближний Восток

Великобритания готовит к возможной переброске на Ближний Восток авианосец «Принц Уэльский» (HMS Prince of Wales), сообщает Sky News. По информации телеканала, расчетный срок подготовки корабля к старту похода сократили вдвое — до пяти дней.

Фото: Issei Kato / Reuters

По словам источника Sky News, экипаж уже предупредили о возможной отправке. Канал отмечает, что «Принц Уэльский» несет истребители F-35 и мог бы усилить позиции Великобритании в Персидском заливе или у берегов Кипра.

Сейчас авианосец находится в Портсмуте. Британские власти не комментировали информацию о возможном задействовании флота на Ближнем Востоке в связи с боевыми действиями.

