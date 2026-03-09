В ДТП в Волгодонске погибли водитель мотоцикла и его пассажир

В Волгодонске на ул. 2-я Бетонной в аварии погибли 35-летний водитель мотоцикла Honda X11 и его 21-летняя пассажир. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

Как пояснили в ведомстве, водитель мотоцикла при движении не выбрал безопасную скорость, в результате чего допустил наезд на бордюрный камень с последующим опрокидыванием.

В результате водитель и его пассажирка скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

Наталья Белоштейн