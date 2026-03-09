Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Молодой водитель погиб в ДТП в Гулькевичском районе Кубани

В Гулькевичском районе Краснодарского края в результате лобового столкновения двух автомобилей погиб 18-летний водитель, еще четыре человека получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария произошла 8 марта около 21:10 на трассе Гулькевичи—Скобелевская. По предварительным данным, молодой водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу в разрешенном месте и столкнулся с KIA.

В результате происшествия водитель отечественной «легковушки» скончался на месте. Травмы получили четыре пассажира, среди которых 17-летняя девушка.

Анна Гречко

