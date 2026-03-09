На Дону в ДТП пострадал 15-летний водитель питбайка

В станице Романовской Волгодонского района в ДТП на улице Тюхова пострадал 15-летний водитель питбайка Kayo. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

Несовершеннолетний при обгоне допустил столкновение с автомобилем Hyundai Accent. В результате аварии водитель питбайка получил различные травмы и был доставлен в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Наталья Белоштейн