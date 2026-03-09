Сербия запретила экспорт нефти на 10 дней

Правительство Сербии ввело запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов. Ограничения действуют до 19 марта с возможностью продления. Меры приняты для защиты от скачка цен, сообщило министерство горного дела и энергетики страны.

«Суть этого запрета заключается в защите внутреннего рынка от дефицита и скачков цен, вызванных глобальными сбоями на мировом рынке»,— прокомментировала министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович Ханданович.

Министр напомнила, что граждане Сербии покупают нефтепродукты дешевле, чем по их реальной цене на фондовой бирже. Она заверила, что власти делают все возможное для защиты граждан и экономики, приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Цены на энергоносители перешли к росту после того, как США и Израиль 28 февраля атаковали Иран. В ответ республика начала наносить удары по американским военным базам в Персидском заливе. 6 марта цена нефти Brent впервые за два года превысила $89 за баррель. По данным Financial Times, страны G7 обсуждают совместное использование стратегических запасов нефти.

О развитии событий — в онлайн-трансляции «Ъ».