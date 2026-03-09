Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В центре Ростова загорелся подвал особняка конца XIX века

В подвале расселенного особняка конца XIX века на улице Станиславского, 107/19 тушат пожар на площади 150 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Сигнал о возгорании поступил в 08:46 9 марта. К тушению привлечены 39 спасателей и десять единиц спецтехники.

Пожар локализован в 10:26.

В ведомстве отметили, что дом признан аварийным в 2021 году. Все его жильцы расселены.

Наталья Белоштейн

