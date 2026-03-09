ХК «Сочи» проиграл «Торпедо»

Хоккейный клуб «Сочи» в Нижнем Новгороде потерпел поражение от местного «Торпедо» в матче 63-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 3:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Место на последнем рубеже у южан впервые с 12 февраля занял Алексей Щетилин. Меньше трех минут потребовалось нижегородцам, чтобы открыть счет благодаря Амиру Гараеву, который забил своей бывшей команде.

Ответ «Сочи» последовал в середине первого отрезка после точного броска Даниила Сероуха. Для игрока эта шайба стала 12-й в нынешнем сезоне. Вскоре Никита Шавин помог хозяевам вновь выйти вперед.

Ключевые события развернулись в третьем периоде. На 43-й минуте гости воспользовались большинством усилиями Тимура Хафизова и восстановили равновесие. В одной из следующих атак нападающий «Торпедо» Василий Атанасов поразил ворота Алексея Щетилина. На 48-й минуте сочинцы вновь нашли брешь в обороне хозяев после точного броска Егора Петухова. Однако решающее слово осталось за нижегородцами, когда Сергей Гончарук подобрал ключ к воротам соперника. Перевести игру в овертайм «черноморцам» не удалось. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 3:4.

После 62 матчей южане имеют в активе 44 балла и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова 10 марта сыграют в Москве против ЦСКА. Будущий соперник с 76 очками занимает пятое место в Западной конференции.

Евгений Леонтьев