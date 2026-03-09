Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ночью 9 марта над Ростовской областью уничтожены два беспилотника

С 23:00 8 марта до 07:00 9 мая в Ростовской области ПВО уничтожила два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Кроме этого, два беспилотника сбиты над акваторией Азовского моря.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», на Дону вечером 8 марта и ночью 9 марта четыре района — Матвеево-Курганский, Миллеровский, Мясниковский и Неклиновский, были атакованы беспилотниками.

Наталья Белоштейн

