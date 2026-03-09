США обрадовались планам Сеула принять инвестиционный закон на этой неделе

Министр промышленности Южной Кореи Ким Чжон Кван сообщил о позитивной реакции Вашингтона на планы Сеула принять законопроект о специальных инвестициях уже на этой неделе. Он сообщил, что США вряд ли станут станут повышать пошлины на корейский импорт при успешном принятии законопроекта, а у Кореи сохраняются шансы на получение преференциальных торговых условий.

«Мы оставили открытой возможность того, что Корея может получить условия, равные или даже лучшие, чем у стран-конкурентов»,— сообщил министр по итогам переговоров с главой Минторга США Говардом Латником (цитата по Bloomberg).

В январе президент США Дональдд Трамп пригрозил повысить тарифы на южнокорейские товары с 15% до 25%, сославшись на задержки в усилиях Сеула по принятию законопроекта, который бы позволил Южной Корее инвестировать в США $350 млрд, полностью открыть свои рынки, закупать нефть и газ «в огромных объемах». Ситуация осложнилась после решения Верховного суда США, который посчитал пошлины президента незаконными, в ответ на что господин Трамп ввел универсальную 10-процентную пошлину с перспективой ее скорого повышения до 15%.