Власти Южной Кореи вводят еще один этап утверждения сделки с США

Министр финансов Южной Кореи Ку Юн Чхоль заявил во вторник, что правительство страны создаст систему для проведения предварительных проверок инвестпроектов США в рамках утверждения соглашения двух стран, которое было оговорено президентами Ли Чжэ Мёном и Дональдом Трампом в июле 2025 года. Вводимый фильтр должен завершить работу до одобрения сделки южнокорейским парламентом.

Как сообщает Reuters, Ку Юн Чхоль объяснил, что система проведения предварительных проверок инвестпроектов предназначена для предотвращения ненужных недоразумений между Южной Кореей и США. Любое окончательное решение по инвестпроектам «должно основываться на всестороннем анализе коммерческой осуществимости, условий на валютном рынке», подчеркнул министр.

Министр торговли США Говард Латник ранее заявлял, что соглашение предусматривает строительство атомной подлодки для Южной Кореи, а взамен Сеул инвестирует в экономику США $350 млрд, а также полностью откроет свои рынки.

9 января парламент Южной Кореи проголосовал за формирование специального комитета для ускорения принятия законодательства, связанного с инвестиционными обязательствами Сеула в США в рамках торговой сделки.

Ранее сообщалось, что правящая партия Южной Кореи «Тобуро» намерена утвердить сделку с США к концу февраля путем принятия парламентом специального закона о торговой сделке. Для ускорения принятия сделки в конце января Дональд Трамп повысил пошлины на импорт из Южной Кореи с 15% до 25%.

Эрнест Филипповский