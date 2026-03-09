В 2025 году банки и микрофинансовые организации продали коллекторам долгов ранней стадии просрочки на рекордные 217,5 млрд руб., сообщил Forbes, исследовавший данные крупных коллекторских компаний. Ряд экспертов считает, что это связано с нежеланием кредиторов бороться за выплату долга в суде, так как из-за выросших размеров госпошлин это не имеет смысла. О тренде «омолаживания» долгов рассуждает арбитражный управляющий Светлана Зоранян.



Светлана Зоранян

Фото: предоставлено автором

«Рынок начал быстрее “выбрасывать” проблемную задолженность на сторону, не дожидаясь взыскания. Экономика судебного взыскания действительно резко ухудшилась. Повышение судебных госпошлин изменило модель расчета unit-экономики. Если раньше для массовых мелких долгов судебная процедура была стандартным этапом, то теперь она часто становится экономически невыгодной.

У массовых долгов (например, микрозаймов или небольших кредитов) средний долг — 20–60 тыс. руб., а цена продажи портфеля — 10–20% номинала (примерно, в этом диапазоне рынок и торгуется). Если кредитор идет в суд, структура расходов может выглядеть так: госпошлина, юрист, исполнительное производство, и срок 12–24 месяца. В итоге NPV (чистая приведенная стоимость) возврата часто оказывается ниже, чем моментальная продажа портфеля с дисконтом.

Надо понимать, что маржа формируется на этапе выдачи кредита, а на стадии фактического взыскания она уже почти отсутствует. Долг на стадии просрочки — это уже работа с убытком. Поэтому кредитор выбирает между вариантами взыскания с перспективой возврата 30–40% долга через 2–3 года либо продажи долга за 10–20% стоимости сразу. При высокой стоимости денег и росте судебных издержек второй вариант выглядит рациональнее.

Банки сейчас оптимизируют операционные расходы на взыскание. Продажа долга позволяет сразу освободить баланс и получить живые деньги, пусть и с дисконтом. Это меняет логику риск-менеджмента. Многие кредиторы сейчас предпочитают работать по принципу early exit: если заемщик не платит на ранней стадии, портфель сразу продается.

К тому же, есть интерес со стороны коллекторов к “молодым” долгам. Вероятность возврата в этом случае выше. Это все ведет к росту роли коллекторов как основных операторов early collection, сокращению судебного взыскания по массовым долгам, более быстрому обороту проблемных портфелей.

Фактически формируется модель, где банки концентрируются на кредитовании, а взыскание долгов даже на ранних стадиях просрочки все чаще передается специализированным игрокам.

В целом повышение госпошлин стало лишь триггером. Основная причина происходящего — изменение экономики взыскания: при массовых небольших долгах кредиторам часто выгоднее продать портфель с дисконтом, чем годами заниматься судебным взысканием».