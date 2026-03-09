«Продажа долга позволяет сразу освободить баланс и получить живые деньги»
Юрист Светлана Зоранян — о тренде на быстрое избавление кредиторов от «молодых» долгов
В 2025 году банки и микрофинансовые организации продали коллекторам долгов ранней стадии просрочки на рекордные 217,5 млрд руб., сообщил Forbes, исследовавший данные крупных коллекторских компаний. Ряд экспертов считает, что это связано с нежеланием кредиторов бороться за выплату долга в суде, так как из-за выросших размеров госпошлин это не имеет смысла. О тренде «омолаживания» долгов рассуждает арбитражный управляющий Светлана Зоранян.
«Рынок начал быстрее “выбрасывать” проблемную задолженность на сторону, не дожидаясь взыскания. Экономика судебного взыскания действительно резко ухудшилась. Повышение судебных госпошлин изменило модель расчета unit-экономики. Если раньше для массовых мелких долгов судебная процедура была стандартным этапом, то теперь она часто становится экономически невыгодной.
У массовых долгов (например, микрозаймов или небольших кредитов) средний долг — 20–60 тыс. руб., а цена продажи портфеля — 10–20% номинала (примерно, в этом диапазоне рынок и торгуется). Если кредитор идет в суд, структура расходов может выглядеть так: госпошлина, юрист, исполнительное производство, и срок 12–24 месяца. В итоге NPV (чистая приведенная стоимость) возврата часто оказывается ниже, чем моментальная продажа портфеля с дисконтом.
Надо понимать, что маржа формируется на этапе выдачи кредита, а на стадии фактического взыскания она уже почти отсутствует. Долг на стадии просрочки — это уже работа с убытком. Поэтому кредитор выбирает между вариантами взыскания с перспективой возврата 30–40% долга через 2–3 года либо продажи долга за 10–20% стоимости сразу. При высокой стоимости денег и росте судебных издержек второй вариант выглядит рациональнее.
Банки сейчас оптимизируют операционные расходы на взыскание. Продажа долга позволяет сразу освободить баланс и получить живые деньги, пусть и с дисконтом. Это меняет логику риск-менеджмента. Многие кредиторы сейчас предпочитают работать по принципу early exit: если заемщик не платит на ранней стадии, портфель сразу продается.
К тому же, есть интерес со стороны коллекторов к “молодым” долгам. Вероятность возврата в этом случае выше. Это все ведет к росту роли коллекторов как основных операторов early collection, сокращению судебного взыскания по массовым долгам, более быстрому обороту проблемных портфелей.
Фактически формируется модель, где банки концентрируются на кредитовании, а взыскание долгов даже на ранних стадиях просрочки все чаще передается специализированным игрокам.
В целом повышение госпошлин стало лишь триггером. Основная причина происходящего — изменение экономики взыскания: при массовых небольших долгах кредиторам часто выгоднее продать портфель с дисконтом, чем годами заниматься судебным взысканием».