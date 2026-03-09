Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Атака БПЛА объявлена в Новороссийске, работают сирены

На территории Новороссийска объявили тревогу из-за атаки беспилотников ночью 9 марта. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Новороссийске включили системы оповещения в связи с объявлением сигнала «Атака беспилотников». Жителей города призвали сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями властей.

Мэр Новороссийска напомнил о запрете съемки и публикации материалов отражения атаки и работы ПВО.

София Моисеенко

