На Кубани 9 марта ожидается потепление до +14 градусов

В Краснодарском крае 9 марта ожидается потепление до +14 градусом. По всей территории региона синоптики прогнозируют небольшую облачность без осадков, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В краевой столице установится ясная погода с временной небольшой облачностью. Ночные температуры составят от 0 до -2 градусов, днем воздух прогреется до +10-12 градусов. Ветер может усилиться до 8 м/с.

По всей Кубани ночью термометры покажут от +2 до -3 градусов, в юго-восточных районах - от -2 до -7 градусов, в горах — от -7 до -12 градусов. Дневные температуры составят +7-12 градусов, в горных районах — от -2 до -7 градусов.

Наиболее комфортные условия сложатся на Черноморском побережье, где установится сухая погода. Ночью температура составит от +4 до -1 градуса, днем — от +9 до +14 градусов. При этом возможно усиление ветра до 11 м/с.

Анна Гречко