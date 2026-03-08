Совет экспертов Ирана: фамилией нового лидера страны останется Хаменеи

Голосование по избранию нового лидера Ирана состоялось. Его фамилией останется Хаменеи, сообщил член Совета экспертов Ирана Хосейни Эшквари.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Моджтаба Хаменеи, сын Али Хаменеи

Фото: Rouzbeh Fouladi / Middle East Images / AFP Моджтаба Хаменеи, сын Али Хаменеи

Фото: Rouzbeh Fouladi / Middle East Images / AFP

«Большинством голосов избран человек, который продолжит путь имама Хомейни и путь мученика имама Хаменеи. Имя Хаменеи будет продолжено»,— сказал Хосейни Эшквари (цитата по Reuters). По его словам, скоро имя нового лидера будет объявлено официально.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит 28 февраля, в первый день совместной операции США и Израиля против исламской республики. Iran International утверждал, что иранские власти выбрали на должность сына Али Хаменеи Моджтабу.

Израиль объявил, что любой преемник Али Хаменеи станет законной военной целью еврейского государства. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен одобрить кандидатуру нового лидера, иначе тот «не продержится долго».