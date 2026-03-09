«ПДС скорее дополняет традиционные финансовые продукты, чем заменяет их»

В последние два года программа долгосрочных сбережений (ПДС) стала одним из самых быстрорастущих финансовых продуктов для населения. По данным Банка России, с 2024 по 2025 год жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также новых территорий заключили около 1,4 млн договоров участия в программе долгосрочных сбережений (ПДС). При этом в 2025 году число новых контрактов оказалось примерно втрое выше, чем годом ранее, а совокупный объем взносов за два года превысил 56,9 млрд руб. О том, чем объясняется такой интерес россиян к ПДС, «Ъ-Сочи» пояснила квалифицированный инвестор из Крыма Алена Кладько.



Алена Кладько

Фото: предоставлено автором

«Ключевым фактором популярности программы стала ее финансовая конструкция. ПДС предполагает участие государства в формировании личных накоплений граждан. В течение первых десяти лет участник может получать софинансирование взносов из бюджета — его размер зависит от дохода и может составлять до 36 тыс. руб. в год.

По сути, речь идет о редкой для финансового рынка ситуации, когда доходность формируется не только за счет инвестирования средств, но и благодаря прямой доплате государства. Для граждан это выглядит как дополнительная “премия за дисциплину”: человек откладывает деньги регулярно — государство добавляет к этим накоплениям собственные средства.

Именно запуск этого механизма стал важным переломным моментом. ПДС официально стартовала 1 января 2024 года. И если в первый год программа воспринималась многими как новая и малоизвестная инициатива, то в 2025 году эффект программы стал “осязаемым”: у первых участников, начавших делать взносы в 2024-м, появилась возможность увидеть начисления господдержки по правилам программы. Это существенно повысило доверие к инструменту и ускорило приток новых участников.

Второй важный элемент привлекательности программы — налоговые льготы. Участники ПДС могут воспользоваться налоговым вычетом на взносы в рамках установленного законодательством лимита. Фактически часть средств, внесенных в программу, возвращается гражданину через систему НДФЛ.

Для массового инвестора это означает, что итоговая эффективность накоплений может оказаться заметно выше, чем при использовании обычных инструментов сбережений. В сочетании с государственным софинансированием налоговый вычет повышает привлекательность программы уже на ранних этапах участия.

При этом сама конструкция ПДС ориентирована на долгосрочный горизонт. Средства инвестируются негосударственными пенсионными фондами (НПФ), а участник формирует накопления постепенно, на протяжении многих лет. Такая модель ближе к классическим добровольным пенсионным системам, которые широко распространены в развитых странах.

Дополнительным стимулом для граждан стала возможность перевести средства накопительной части пенсии в программу долгосрочных сбережений.

Можно ли считать программу долгосрочных сбережений полноценным инструментом накоплений? На сегодня ПДС скорее дополняет традиционные финансовые продукты, чем заменяет их».