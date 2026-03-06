NBC: Белый дом признал удары США по начальной школе в иранском Минабе

США наносили удары по району, где находилась начальная школа для девочек в иранском городе Минабе. Это признали представители администрации президента Дональда Трампа на закрытых брифингах на этой неделе, сообщил телеканал NBC со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам собеседников телеканала, представители администрации Белого дома утверждали, что Израиль не наносил удары по иранской школе. Они также признали, что США действовали в этом районе республики. Из этого следует, что по школе ударила именно американская сторона, заявили NBC чиновники.

Школа «Шаджаре Тайебе» попала под удар во время ракетной атаки США и Израиля 28 февраля. По данным иранской стороны, при ударе погиб 171 человек. Более 90 — пострадали. Белый дом официально заявлял, что США не наносили ударов по школе. По информации Reuters, предварительное исследование доказало причастность американской стороны к атаке на учебное заведение.