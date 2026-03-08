Тройное ДТП на Большой Садовой парализовало центр Ростова-на-Дону

Водитель Mitsubishi ASX 1983 года рождения устроил аварию в центре Ростова-на-Дону 8 марта 2026 года, сообщает донская госавтоинспекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ростовской области Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Водитель двигался по улице Большая Садовая от переулка Семашко в сторону Буденновского проспекта и около дома №52 в 13:06 не справился с управлением. Иномарка врезалась в остановившийся на красный Mercedes-Benz водителя 1989 года рождения, которого отбросило на впереди стоящий Geely Cityray под управлением мужчины 1995 года рождения.

Полицейские Ростовской области расследуют причины столкновения. Предварительно, водитель Mitsubishi потерял контроль на прямом участке дороги с активным движением. Травмы получил только виновник аварии — его госпитализировали в городскую больницу с ушибами и переломами, уточнили в ГУ МВД по региону. Другие участники остались без серьёзных повреждений, но все машины эвакуировали с места происшествия.

ДТП произошло в разгар воскресного дня на главной магистрали Ростова, где ежедневно проезжают тысячи автомобилей. Большая Садовая — артерия с плотным трафиком, ограничением скорости 60 км/ч и несколькими светофорами у перекрестков. Погода 8 марта выдалась сухой при температуре около +7°C, осадков не отмечали, исключая скользкость как фактор. Полиция проверяет водителя Mitsubishi на алкоголь и наркотики — стандартная процедура после таких инцидентов.

В 2025 году в Ростовской области зарегистрировали 4283 ДТП, из них 312 с травмами, по данным ГИБДД. Центр города лидирует по авариям из-за набережной и торговых зон. Прокуратура Ростова уже запросила материалы для надзора. Движение восстановили к 15:00 после работы эвакуаторов и регулировщиков.

Станислав Маслаков