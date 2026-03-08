Мэрия Таганрога выделит 9,6 млн рублей на реставрацию панно с Лениным

Власти Таганрога объявили тендер на разработку проектной документации для капитального ремонта мозаичного панно «В.И. Ленин», расположенного у проходной завода «Прибой» по адресу Большая Бульварная, 12, следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Таганрога Фото: пресс-служба администрации Таганрога

Заказчик — муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственного обслуживания учреждений культуры» — выделил на эти работы 9,67 млн руб. из городского бюджета. Подрядчик должен завершить проект, пройти госэкспертизу и обеспечить авторский надзор к апрелю 2026 года, а сам ремонт стартует 1 апреля и закончится 30 октября того же года.

Монумент появился в 1985 году — рабочие завода «Прибой» создали его к 45-летию предприятия, выложив 70 кв. м мозаики на бетонной стеле. Ураган 27 ноября 2023 года повалил конструкцию: сильный ветер, скорость которого достигала 25–30 м/с, добил гнилое от влаги и времени основание. Панно рухнуло с высоты около 10 метров, получив трещины и сколы; обломки убрали коммунальщики в тот же день.

Событие вызвало резонанс среди таганрожцев: в соцсетях развернулась дискуссия, многие жители выразили желание сохранить артефакт как часть промышленной истории города. Уже в декабре 2023 года администрация пообещала восстановить монумент после обследования и вписать его в новую зону отдыха — участок передали в бессрочное пользование МКУ «Благоустройство» еще в июле того года.

К марту 2025 года завершили первый этап: тендер на проектную документацию выиграли за 627 тыс. рублей, разработали смету и получили положительное заключение экспертизы. Михаил Корнеев, начальник управления культуры Таганрога, подтвердил 21 марта 2025 года, что контракт заключили и процесс идет; позже власти уточнили возможное участие средств Ростовской области.

Текущий тендер подтверждает планы: ремонт охватит полную реставрацию мозаики, укрепление фундамента и интеграцию в благоустроенное пространство с лавочками и освещением.

Станислав Маслаков