В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА
На курорте объявлена угроза атаки беспилотников, в городе работают сирены. Об этом глава Сочи сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ
«Уважаемые жители и гости курорта Сочи. Сегодня праздничный день, но сейчас необходимо покинуть набережные и укрыться в безопасных местах, пока в городе не станет спокойно»,— написал глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
Ранее об угрозе атаки БПЛА предупредили власти Туапсе, Новороссийска, Анапы и Геленджика.