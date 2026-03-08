Кипр обвинил Ливан в запуске БПЛА по британским базам

Беспилотник иранского производства, который попал в британскую авиабазу на Кипре, был запущен из Ливана, где находятся группировка «Хезболла» и подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом заявил министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос в интервью газете The Guardian.

«Сейчас это факт, что мы должны смотреть в сторону ливанского фронта»,— сказал министр. «Мы последовательно сообщали, что базы могут быть мишенью, если все движется в определенном направлении на региональном уровне… Это проблема, которую мы последовательно разделяем… но результат этих разговоров ясен с точки зрения того, что произошло в воскресенье вечером»,— заявил он.

По просьбе Кипра на остров прибыли военные корабли и авиационная поддержка из нескольких европейских государств, сообщил господин Комбос. Власти Кипра стремятся подключиться к системам и структурам НАТО настолько, насколько это возможно для государств, которые не входят в альянс, добавил он.

2 марта Минобороны Великобритании заявило об атаке Ирана на британскую военную базу на Кипре. После этого Греция направила на Кипр четыре истребителя F-16 и два фрегата, Великобритания — два вертолета Wildcat с ракетами Martlet. 7 марта AFP со ссылкой на источник сообщило, что Турция допускает отправку на Кипр истребителей F-16 из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По данным Cyprus Mail, самолеты могут прибыть на остров уже сегодня.