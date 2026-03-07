AFP узнало о планах Турции направить на Кипр истребители F-16

Турция допускает отправку на Кипр истребителей F-16 из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в турецком Минобороны. Cyprus Mail утверждает, что самолеты могут прибыть на остров 8 марта.

Собеседник AFP уточнил, что истребители могут быть переданы самопровозглашенной Турецкой Республике Северного Кипра. Размещение F-16 — один из рассматриваемых вариантов, добавил источник агентства.

2 марта Минобороны Великобритании заявило об атаке с применением БПЛА на британскую военную базу на Кипре. По версии властей Кипра, беспилотник мог быть запущен группировкой «Хезболла» из Ливана.

После инцидента несколько европейских стран пообещали оказать помощь Кипру. Греция направила на остров четыре истребителя F-16 и два фрегата. Великобритания — два вертолета Wildcat с ракетами Martlet для уничтожения беспилотников. По данным СМИ, Британия не исключает отправку в регион авианосца «Принц Уэльский».