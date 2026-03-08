Авария на водоводе оставила сотни квартир Ростова-на-Дону без воды в 8 Марта

Праздничное утро Международного женского дня омрачилось коммунальной аварией в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. Порыв магистрального водовода на бульваре Комарова, 14/1, лишил холодной воды сотни квартир в многоквартирных домах. Жители улиц Королева (дома № 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 4/1, 4/2 с литерами «А», «Б») и бульвара Комарова (дома № 12, 12/1, 14, 14/1, 16, 18 с литерами «А», «Б») остались без водоснабжения с раннего утра.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная сообщила об инциденте в своих социальных сетях. Аварийные бригады «Ростовводоканала» сразу выехали на место и перекрыли поврежденный участок трубопровода. По ее словам, специалисты активно устраняют порыв, и подачу воды обещают восстановить до 17:00 по местному времени.

Такие аварии в Ростове не редкость из-за износа сетей. Ранее в феврале прорыв в Советском районе оставил без воды 25 МКД, 35 частных домов и 14 соцобъектов для 7600 человек. В Ворошиловском районе фиксировали похожие отключения 15 февраля на бульваре Комарова (дома 36–42) и 3 марта с теплом и горячей водой. Водоканал объясняет проблемы трубами старше 30 лет, но конкретно об этом порыве пока не комментирует.

Жители районов Королева и Комарова — микрорайон Северный жилмассив — активно жалуются в соцсетях на неудобства. Коммунальщики раздают воду из автоцистерн, но масштабы не уточняют. Полное восстановление ожидают вечером.

Инцидент не затронул социально значимые объекты вроде больниц или школ. Местные власти контролируют ситуацию, чтобы праздник завершился без дальнейших сбоев. Ростовчане надеются на оперативное решение и стабильную подачу воды в ближайшие часы.

Станислав Маслаков