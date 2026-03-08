Суд обязал власти Новочеркасска заплатить подрядчику по контракту 163 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области частично удовлетворил иск ООО «Геосинтетика» к властям Новочеркасска, взыскав муниципалитета 163 млн руб. задолженности по контракту на рекультивацию загрязненного земельного участка и неустойку за просрочку оплаты. Сведения об этом опубликованы в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Как следует из решения суда, в феврале минувшего года года департамент строительства и городского развития администрации Новочеркасска заключил с компанией «Геосентетика» из Красноярского края контракт на выполнение работ по реабилитации участка на улице Крайней в Новочеркасске. Подрядчик выполнил обязательства в срок и сдал работы общей стоимостью 163,1 млн руб. Однако департамент оплату так и не произвел, сославшись на отсутствие бюджетного финансирования.

Суд такой довод отклонил, указав, что недофинансирование отсутствие бюджетного финансирования не освобождает ответчика от ответственности за просрочку исполнения обязательств.

Общая сумма взыскания с учетом основного долга и пеней превысила 179 млн руб.

Михаил Волкодав