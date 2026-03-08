В Ростовской области за неделю существенно выросли цены на курицу, яйца и масло

Ростовстат зафиксировал рост цен на ключевые продукты в Ростовской области за неделю с 24 февраля по 2 марта 2026 года. Куриное мясо подорожало на 0,95 руб. и достигло средней цены 221,32 руб. за килограмм, а полукопченая и варено-копченая колбаса прибавила 1,32 руб., составив 719,57 рубля за килограмм. Свежемороженая рыба выросла в цене на 2 руб. до 321,36 руб. за килограмм, сливочное масло также подорожало на 2 руб. и теперь стоит 1088,24 руб. за килограмм.

Производители и ритейлеры объясняют скачок цен повышенным спросом, который заставляет их перекладывать расходы на сырье, зарплаты и логистику. Центробанк ранее отмечал аналогичные тенденции: в марте 2025 года продовольственная инфляция в регионе достигла 14,84% в годовом исчислении, а чай, кофе и кондитерские изделия выросли на 2,98–2,36% за месяц из-за этих факторов. В начале 2026 года ЦБ связал зимние колебания с дополнительными тратами тепличных хозяйств на отопление и освещение, а также с аномальным похолоданием, которое увеличило издержки хранения урожая.

Яйца подорожали особенно заметно — на 3 руб. за десяток, и теперь их средняя цена составляет 103,53 руб. Цельное ультрапастеризованное молоко жирностью 2,5–3,2% выросло до 114,90 руб. за литр, а морковь прибавила в цене до 49,35 руб. за килограмм.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост из-за индексации коммунальных тарифов и сезонного спроса. В январе 2026 года инфляция в регионе составила 1,48% за месяц и 6,21% в годовом выражении, с пиком на овощах вроде огурцов и помидоров — плюс 10,9%. Ритейлеры в Ростове-на-Дону уже жалуются на дефицит дешевой курятины из-за логистических сбоев, а потребители в соцсетях обсуждают переход на альтернативы вроде заморозки. Ростовстат мониторит ситуацию еженедельно, и следующие данные выйдут 9 марта — они покажут, затронет ли тренд хлеб и сахар, которые ранее дорожали на 1–5 руб. за неделю. Жители области тратят на продукты до 40% бюджета, и этот рост усиливает давление на домохозяйства в условиях региональной инфляции выше общероссийской.

Станислав Маслаков