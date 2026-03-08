В Ростовской области за сутки ликвидировали восемь пожаров

Спасатели Главного управления МЧС России по Ростовской области 7 марта потушили восемь техногенных пожаров и спасли девять человек, сообщили в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Сотрудники ведомства также устранили последствия одного ДТП. На вызовы выехали 132 специалиста и 33 единицы техники. Донские пожарные оперативно отреагировали на возгорания по всему региону. Они эвакуировали девять жителей из зон открытого огня и задымления. Никто из пострадавших не погиб. Точные локации инцидентов МЧС не раскрывает, но такие случаи типичны для Ростова-на-Дону, Таганрога, Новочеркасска и сельских районов.

Причины пожаров сводка не уточняет. Однако общие тенденции в регионе известны: рост числа возгораний на 10% с начала 2026 года — 354 случая против 320 годом ранее. Заместитель начальника ГУ МЧС Сергей Мордвиненко назвал ключевые факторы — неосторожное обращение с огнем и короткие замыкания от неисправных электрообогревателей. Жители перегружают сети кустарными приборами на фоне холодов марта.

За предыдущие сутки, 6 марта, спасатели ликвидировали шесть пожаров и спасли двоих, задействовав 92 человека и 23 единицы техники. С начала года ЧП растут, и МЧС усиливает патрулирование. Ростовская область остается зоной повышенной пожарной опасности из-за сухой растительности и ветров.

Региональные власти призывают проверять проводку и не оставлять обогреватели без присмотра. МЧС работает в усиленном режиме. За сутки не зафиксировали лесных пожаров, но техногенные остаются главной угрозой.

Станислав Маслаков