В трех районах Ростовской области сбили 14 БПЛА

Силы противовоздушной обороны отразили ночную атаку беспилотников на Ростовскую область и уничтожили 14 аппаратов самолетного типа. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил об этом в официальном telegram-канале утром 8 марта.

По словам главы региона, дроны сбили в небе над Чертковским, Миллеровским и Морозовским районами. Он подчеркнул, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, но власти уточняют данные.

Министерство обороны РФ подтвердило масштаб атаки: за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 72 БПЛА над несколькими регионами. Из них 20 сбили над Астраханской областью, 20 — над Республикой Крым, 8 — над Белгородской областью, 4 — над Краснодарским краем, 3 — над Курской областью, 2 — над Волгоградской областью и один — над акваторией Азовского моря. Ростовская область приняла на себя 14 из этих ударов.

Станислав Маслаков