«Снижение ставки ЦБ подстегнуло россиян искать альтернативы»

Центробанк (ЦБ) сообщил, что чистый приток средств инвесторов на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) в минувшем году достиг 230 млрд руб. Это в 3,7 раза больше показателей позапрошлого года. При этом основная часть взносов, 103 млрд руб., пришлась на последний квартал. По данным регулятора, это стало рекордным квартальным показателем с момента запуска инструмента в 2015 году. Общее же число ИИС в России достигло 6,4 млн. Вложения в акции российских компаний росли меньшими темпами. Причины роста показателей по открытию ИИС и поведение инвесторов на рынке комментирует директор краснодарского филиала компании «Цифра брокер» Иван Пташник.

Иван Пташник

Фото: предоставлено автором

«Можно выделить множество факторов увеличения притока средств на счета типа ИИС-3. Первый — ИИС-счета стали универсальнее и выгоднее для граждан. Они сейчас сочетают два типа вычета: вычет на взнос (по НДФЛ) и вычет на прибыль.

Второй — количество счетов, которые человек может открыть, также выросло до трех, ранее разрешалось иметь всего один. Если предположить что каждый тип вычета имеет одинаковую полезность, то это уже шестикратный рост привлекательности ИИС-3, по сравнению с ИИС-1 и ИИС-2.

Третий — в связи с тем, что ставка ЦБ начала снижаться, это подстегнуло россиян искать более выгодные альтернативы, в виде облигаций с фиксированной ставкой. Отчасти это стимулировали и сами эмитенты корпоративных и гособлигаций, которые постепенно наращивали объем выпуска своих долгов, на протяжении прошлого года.

В качестве дополнительных факторов можно также упомянуть продолжающийся рост финансовой грамотности населения и повышенные риски в альтернативных способах сохранения средств, таких как вложения в жилую недвижимость, особенно на вторичном рынке.

Однако несмотря на впечатляющий и кратный рост инвестиций на фондовый рынок и на ИИС-3, в частности, в сравнении с объемом денег, хранимых россиянами на вкладах (67 трлн руб.) он по-прежнему кажется весьма скромным.

Будем надеяться, что совокупный эффект от всех вышеперечисленных факторов, позволит прирастать объемам инвестирования в ИИС-3 и в 2026 году».